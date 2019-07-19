«Отрываю от сердца». Главред АН «Между строк» избавляется от бизнеса за миллион
Главный редактор агентства новостей «Между строк» Наталья Вахонина решила продать салон красоты, которым занималась последние два года. Как рассказала TagilCity.ru медиаменеджер, на этот шаг её вынудили пойти личные обстоятельства.
Объявление о продаже студии стрижки и маникюра на проспекте Мира за один миллион рублей размещено на сервисе Avito. Если покупатель найдётся быстро, ему сделают скидку, сказано в сообщении о продаже.
Хочется найти человека, который с душой подойдёт к дальнейшему развитию этого бизнеса,говорится в объявлении.
По словам Вахониной, бизнес приносит прибыль, а «человек, который его подхватит, сможет продолжать работу на следующий день, потому что все процессы налажены». Продать салон журналистку вынудили проблемы со здоровьем близкого человека.
Решение принято исключительно в связи с семейными обстоятельствами и здоровьем близкого человека, которому в ближайший год потребуется много внимания. Я поняла, что совмещать журналистику и бизнес уже не смогу. Честно говоря, отрываю от сердца, потому что вложила туда много сил и души,объяснила TagilCity.ru Наталья Вахонина.
Свой салон красоты главред «Между строк» открыла около двух лет назад и занималась им параллельно с основной работой. Главной его фишкой стала детская комната, в которой мамы могут оставлять детей на время процедур. Редакцию агентства новостей «Между строк» Наталья Вахонина возглавляет с момента его основания в 2013 году.