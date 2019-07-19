«Отрываю от сердца». Главред АН «Между строк» избавляется от бизнеса за миллион

Объявление о продаже студии стрижки и маникюра на проспекте Мира за один миллион рублей размещено на сервисе Avito. Если покупатель найдётся быстро, ему сделают скидку, сказано в сообщении о продаже.

Хочется найти человека, который с душой подойдёт к дальнейшему развитию этого бизнеса,говорится в объявлении.

По словам Вахониной, бизнес приносит прибыль, а «человек, который его подхватит, сможет продолжать работу на следующий день, потому что все процессы налажены». Продать салон журналистку вынудили проблемы со здоровьем близкого человека.

Решение принято исключительно в связи с семейными обстоятельствами и здоровьем близкого человека, которому в ближайший год потребуется много внимания. Я поняла, что совмещать журналистику и бизнес уже не смогу. Честно говоря, отрываю от сердца, потому что вложила туда много сил и души,объяснила TagilCity.ru Наталья Вахонина.