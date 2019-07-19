Питерский художник Покрас Лампас готов лично восстановить работу в Екатеринбурге

Со слов Покраса, ранее он никогда не сталкивался с тем, чтобы коммунальщики портили такие объёмные вещи. Восстановить рисунок помогут съёмки с квадракоптера, которые он сделал после окончания работ. Единственным препятствием является свободное время: сейчас Лампас занят на другом проекте в Нижнем Новгороде. Художник отметил, что на Екатеринбург обиды не держит.