Питерский художник Покрас Лампас готов лично восстановить работу в Екатеринбурге
Стрит-арт художник из Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию с частичным уничтожением своей работы коммунальщиками Екатеринбурга. Лампас был сильно удивлён произошедшим, но планирует восстановить творение, сообщает Znak.
Со слов Покраса, ранее он никогда не сталкивался с тем, чтобы коммунальщики портили такие объёмные вещи. Восстановить рисунок помогут съёмки с квадракоптера, которые он сделал после окончания работ. Единственным препятствием является свободное время: сейчас Лампас занят на другом проекте в Нижнем Новгороде. Художник отметил, что на Екатеринбург обиды не держит.
Напомним, рисунок появился на площади Первой Пятилетки на Уралмаше на прошлой неделе, в рамках легального фестиваля уличного искусства. Утром 19 июля коммунальщики начали прокладывать прямо поперек выложенной плиткой площади пешеходную дорожку из асфальта. К моменту, когда информация об этом вызвала общественный резонанс и привлекла внимание в том числе и городских властей, работники успели заасфальтировать около 20 квадратных метров рисунка.