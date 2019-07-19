Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Россияне пытаются привлечь внимание Леонардо Ди Каприо к проблеме загрязнения озера Байкал. Для этого в инстаграме звезды они запустили хэштеги #спастибайкал и #SaveBaikal, сообщает издание «Медуза».
Жители Улан-Удэ пишут в комментариях к фото Леонардо Ди Каприо хэштеги о спасении Байкала. Многие размещают в своих профилях фотографии актера и упоминают его в постах. Таким образом пользователи хотят привлечь внимание звезды к проблеме загрязнения Байкала.
Данные действия начались со страницы «Весь Улан-Удэ» в инстаграме, где разместили рисунок Ди Каприо и призвали озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе, обратившись к актеру.
Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!! Байкал — наше все!
Леонардо Ди Каприо является основателем фонда по защите окружающей среды. На своей странице в соцсети он часто публикует посты, связанные с экологическими проблемами.
Напомним, ранее русскоязычные пользователи штурмовали инстаграм Леди Гаги, которая якобы разрушила брак Ирины Шейк и Брэдли Купера, а депутат Госдумы Дмитрий Ионин начал принимать на странице звезды жалобы от свердловчан.