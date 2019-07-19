Россияне стали сомневаться в важности высшего образования
Сегодня, 09:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Все больше россиян считают, что высшее образование не является гарантом получения высокооплачиваемой и перспективной работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ.
В 2008 году 45% опрошенных граждан считали необязательным высшее образование, сейчас так считают 68% респондентов. 65% респондентов полагают, что отсутствие диплома о высшем образовании не обрекает на низкие зарплаты, в 2008 году так говорили 50% опрошенных. О завышенной значимости образования сообщают 75% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. 63% россиян думают, что высшее образование стало менее доступно.
Как поясняют эксперты, ранее считалось необходимым получить высшее образование, сейчас россияне пришли к выводу, что диплом — один из ключей к успеху, но при этом не является решающим фактором для получения высокооплачиваемой работы.
Опрос был проведен 9 июля 2019 года среди 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
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