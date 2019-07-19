Россияне стали сомневаться в важности высшего образования

В 2008 году 45% опрошенных граждан считали необязательным высшее образование, сейчас так считают 68% респондентов. 65% респондентов полагают, что отсутствие диплома о высшем образовании не обрекает на низкие зарплаты, в 2008 году так говорили 50% опрошенных. О завышенной значимости образования сообщают 75% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет. 63% россиян думают, что высшее образование стало менее доступно.