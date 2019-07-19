Росстат назвал число российских миллионеров

По данным специалистов, более одного миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. За последние два года данный показатель вырос на 38%. От общего числа работающего населения миллионеры составляют менее 0,1%.

Средняя зарплата миллионеров равняется 2,4 млн рублей. Доход в 5,8 млн рублей в месяц чаще всего имеют специалисты в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.