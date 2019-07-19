Росстат назвал число российских миллионеров

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Росстат опубликовал число граждан, получающих ежемесячно более миллиона рублей, сообщает РИА «Новости».
По данным специалистов, более одного миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. За последние два года данный показатель вырос на 38%. От общего числа работающего населения миллионеры составляют менее 0,1%.
Средняя зарплата миллионеров равняется 2,4 млн рублей. Доход в 5,8 млн рублей в месяц чаще всего имеют специалисты в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Больше всего миллионеров работает в сфере ремонта транспорта, торговли – 1,96 тысячи человек. Меньше всего граждан с зарплатой более миллиона рублей в сфере водоснабжения и утилизации отходов – 13 человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей