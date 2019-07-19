Санврачи забраковали все уральские водоемы

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В Свердловской области санврачи признали непригодными для купания 67 водоемов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Специалисты взяли с популярных мест для купания 247 проб воды на санитарно-химические показатели и 259 проб воды на микробиологические показатели. Согласно заключению, 178 проб (78%) не соответствуют санитарно-химическим нормам и 79 проб (30%) не проходят по микробиологическим показателям.
Санитарно-эпидемиологические заключения имеют лишь два водоема в Свердловской области — озеро Щучье и восточный берег озера Шарташ. Однако вода в данных местах также признана непригодной для купания.
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