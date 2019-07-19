Санврачи забраковали все уральские водоемы

Специалисты взяли с популярных мест для купания 247 проб воды на санитарно-химические показатели и 259 проб воды на микробиологические показатели. Согласно заключению, 178 проб (78%) не соответствуют санитарно-химическим нормам и 79 проб (30%) не проходят по микробиологическим показателям.