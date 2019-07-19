В Екатеринбурге фронтовик лишился квартиры от Путина

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Внучка фронтовика Ханифа Ситдикова в Екатеринбурге через суд доказала свое право на квартиру, подаренную пенсионеру президентом России Владимиром Путиным, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Квартира была предоставлена ветерану по договору соцнайма. Родственники пенсионера решили оформить недвижимость в собственность, право приватизации ветеран уступил своей внучке. Она оформила квартиру на себя, а пенсионера туда прописала. В 2018 году зять Ситдикова сообщил о намерении продать квартиру, пенсионер отказался, и между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил пенсионера, за что был осужден и приговорен к исправительным работам.
После инцидента фронтовик обратился в суд и хотел получить квартиру обратно. Однако суд счел, что недвижимость пенсионер передал внучке по доброй воле, и не нашел оснований для отмены сделки. При этом за пенсионером оставили право проживания в квартире.
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