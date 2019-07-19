В Екатеринбурге фронтовик лишился квартиры от Путина

Квартира была предоставлена ветерану по договору соцнайма. Родственники пенсионера решили оформить недвижимость в собственность, право приватизации ветеран уступил своей внучке. Она оформила квартиру на себя, а пенсионера туда прописала. В 2018 году зять Ситдикова сообщил о намерении продать квартиру, пенсионер отказался, и между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил пенсионера, за что был осужден и приговорен к исправительным работам.