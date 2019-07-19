В Екатеринбурге коммунальщики залили гудроном рисунок «Стенографии»

Коммунальные службы приехали на площадь Первой Пятилетки и начали класть асфальт на изображение большого черного креста, появившегося в рамках фестиваля «Стенография». Организаторам конкурса удалось остановить работу дорожной техники, однако часть картины была испорчена.

О ситуации узнал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он пояснил интернет-изданию Znak, что работа будет восстановлена.

Район по ушам получит. Там новый зам по благоустройству решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними, сказал Высокинский.