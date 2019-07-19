В Екатеринбурге коммунальщики залили гудроном рисунок «Стенографии»
Сегодня, 12:04ОбществоФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Коммунальные службы в столице Урала залили гудроном арт-объект известного каллиграфа Покраса Лампаса, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Коммунальные службы приехали на площадь Первой Пятилетки и начали класть асфальт на изображение большого черного креста, появившегося в рамках фестиваля «Стенография». Организаторам конкурса удалось остановить работу дорожной техники, однако часть картины была испорчена.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
О ситуации узнал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он пояснил интернет-изданию Znak, что работа будет восстановлена.
Район по ушам получит. Там новый зам по благоустройству решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга. Вернусь в город — будем разбираться с ними, сказал Высокинский.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей