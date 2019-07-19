В Екатеринбурге по факту лжеминирования УрФУ возбудили уголовное дело
Сегодня, 18:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге по факту ложных минирований зданий Уральского федерального университета возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает Znak.
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Личность лжеминера устанавливают полицейские.
Напомним, 16 июля на почту УрФУ поступило сообщение о заложенной бомбе. Из зданий вывели 3,9 тысяч человек. На проверку были привлечены 165 полицейских и шесть служебно-розыскных собак. В этот день абитуриенты писали вступительные экзамены. Никакой опасности обнаружено не было.
Помимо этого, полиция устанавливает личность лжеминера Шарташского рынка.
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