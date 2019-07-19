В Екатеринбурге составили рейтинг самых дорогих особняков

В поселке Палникс находится самый дорогой дом, стоимость которого составляет 77 млн рублей. Площадь объекта насчитывает 436 кв. м, земельный участок — 22 сотки. На территории особняка проведено озеленение: посажены сосны, плодовые, декоративные деревья и растения. Помимо этого, есть огород с теплицей.

Второе место в рейтинге занял кирпичный дом на берегу озера Шарташ. Его стоимость составляет 19 млн рублей. На участке находятся две летние веранды, теплица, плодоносящие яблони, груши, вишня, слива и манчжурский орех.

Следующем в списке числится коттедж за 16,5 млн рублей. На его территории выделено пространство для содержания животных: собак, кур, поросят.