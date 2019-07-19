В Иркутске после визита Путина возбудили уголовное дело о халатности

Владимир Путин подверг критике темпы размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области, работу по информированию граждан, распределение гумпомощи, восстановление жилья и инфраструктуры.

Очень плохо организована информированность граждан. Сами слышали — не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить. С учётом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной,подвёл итог организованного по результатам осмотра совещания глава государства.

Видео Видео: ТАСС, tass.ru

В этот же день стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 25 человек при наводнений. Это произошло на совещании в Братске, где председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование в Москву и установить всех, кто виноват в произошедшем и смерти жителей.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В зоне наводнения оказалось 107 населённых пунктов, в них бедствие разрушило 11 тысяч домов, три с половиной тысячи из них восстановлению не подлежат. Пострадали 38 тыс. человек, семь до сих пор числятся пропавшими без вести, 25 человек погибли. В ликвидации последствий наводнения жителям Иркутской области помогала вся страна. В том числе жители Нижнего Тагила направили иркутчанам гуманитарную помощь, некоторые жители города лично учавствовали в разборе пострадавших домов.