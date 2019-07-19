В Нижнем Тагиле более тысячи школьников работают в отрядах мэра
Сегодня, 10:10ОбществоФото: Тагильский рабочий
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1035 школьников в возрасте от 14 до 17 лет в этом году трудоустроены в отряды мэра, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Отряды работают в три смены с 1 июня по 31 августа, один школьник может записаться только на одну смену, это сделано для того, чтобы как можно больше подростков могли поучаствовать. Ребята получают запись в трудовую книжку, а также зарплату в размере 8,8 тысячи рублей. В этом году на отряды мэра выделено 13,6 миллиона рублей.
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Работают ребята несколько часов в день, убирают мусор с улиц города, каждый день — новая территория. Также для юных тагильчан организованы различные развлекательные мероприятия. Многие ребята трудятся в отрядах уже не первый год.
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