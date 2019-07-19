В Нижнем Тагиле более тысячи школьников работают в отрядах мэра

Отряды работают в три смены с 1 июня по 31 августа, один школьник может записаться только на одну смену, это сделано для того, чтобы как можно больше подростков могли поучаствовать. Ребята получают запись в трудовую книжку, а также зарплату в размере 8,8 тысячи рублей. В этом году на отряды мэра выделено 13,6 миллиона рублей.