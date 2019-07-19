В Нижнем Тагиле металлурги приняли поздравления с профессиональным праздником
Металлурги Нижнего Тагила, власти города, руководство ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ВГОК, почётные пенсионеры комбината и ветераны металлургического производства 19 июля приняли участие в торжественном митинге, посвящённом Дню металлурга, сообщает пресс-служба администрации города.
Первым слова поздравления участникам митинга произнёс Алексей Кушнарёв. Он подчеркнул важность традиции каждый День металлурга собираться у монумента тагильским рабочим.
В этот день мы вспоминаем своих наставников, ветеранов отрасли, чествуем сегодняшних работников предприятия, представителей славных трудовых династий, желаем доброго пути молодым специалистам, которым предстоит осваивать новые технологии. Пусть эта традиция сохраняется и крепнет год от года,отметил он.
Важность праздника для города подчеркнул вице-мэр Вячеслав Горячкин. Также он пожелал всем металлургам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Наш город был основан благодаря развитию металлургии на Среднем Урале, именно силами предыдущих поколений металлургов он стал промышленным центром региона, труд сегодняшних — помогает ему развиваться и процветать. Сталевары, прокатчики, коксохимики, доменщики и все, чья жизнь неразрывно связана с производством металла — гордость и слава нашего города,подчеркнул Вячеслав Алексеевич.
После мероприятие переместилось в Центр культуры и искусств НТМК, где 59 лучших работников комбината получили благодарственные письма главы города за добросовестный труд и большой вклад в развитие металлургического производства. Ещё одним поздравлением для тагильских работников станет праздничный фейерверк, который прогремит над городским прудом 20 июля в 23:30.