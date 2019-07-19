В Нижнем Тагиле металлурги приняли поздравления с профессиональным праздником

Первым слова поздравления участникам митинга произнёс Алексей Кушнарёв. Он подчеркнул важность традиции каждый День металлурга собираться у монумента тагильским рабочим.

В этот день мы вспоминаем своих наставников, ветеранов отрасли, чествуем сегодняшних работников предприятия, представителей славных трудовых династий, желаем доброго пути молодым специалистам, которым предстоит осваивать новые технологии. Пусть эта традиция сохраняется и крепнет год от года,отметил он.

Важность праздника для города подчеркнул вице-мэр Вячеслав Горячкин. Также он пожелал всем металлургам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Наш город был основан благодаря развитию металлургии на Среднем Урале, именно силами предыдущих поколений металлургов он стал промышленным центром региона, труд сегодняшних — помогает ему развиваться и процветать. Сталевары, прокатчики, коксохимики, доменщики и все, чья жизнь неразрывно связана с производством металла — гордость и слава нашего города,подчеркнул Вячеслав Алексеевич.