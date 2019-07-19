В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию парка скульптур

Строители на данный момент укрепили рельеф парка, оформили подъемы, облицевали их плиткой, намечены конструктивные элементы для размещения восьми скульптур. В центре парка планируют разместить композицию из скульптур ученика и учительницы. В других частях парка установят бюсты Ленина и Сталина, а также скульптуру горняка. В парке также будут скульптуры пионеров и Ленина в детстве.