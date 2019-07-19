В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию парка скульптур
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров проконтролировал ход работ по созданию парка советских скульптур, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Строители на данный момент укрепили рельеф парка, оформили подъемы, облицевали их плиткой, намечены конструктивные элементы для размещения восьми скульптур. В центре парка планируют разместить композицию из скульптур ученика и учительницы. В других частях парка установят бюсты Ленина и Сталина, а также скульптуру горняка. В парке также будут скульптуры пионеров и Ленина в детстве.
Для создания атмосферы в парке появятся урны для мусора советского времени и осветительные столбы середины прошлого века.
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Напомним, строительство осуществляется рамках историко-туристического кластера «Старый город».
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