В Нижнем Тагиле в двух районах отключат горячую воду

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В центре Нижнего Тагила и на Вые на полторы недели пропадет горячая вода, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Плановое отключение связано с ремонтными работами на котельных завода имени Куйбышева и МИЗа. Горячее водоснабжение будет отсутствовать с 22 по 31 июля.
Ранее горячая вода отсутствовала на Северном поселке в связи с ремонтом на котельной химзавода «Планта».
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