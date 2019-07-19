В России начнут рассматривать коллективные иски по гражданским делам

Для этого необходимо собрать группу из 20 человек. Обращаться можно, например, по вопросам защиты прав потребителей или тарифам ЖКХ. Коллективные иски были предусмотрены в Кодексе административного судопроизводства и Арбитражно-процессуальном кодексе, коллективные иски по гражданским делам ранее не рассматривались.