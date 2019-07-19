В России начнут рассматривать коллективные иски по гражданским делам
Сегодня, 09:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 октября этого года россияне смогут подавать в суды коллективные иски по гражданским делам, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, пишут «Новые Известия».
Для этого необходимо собрать группу из 20 человек. Обращаться можно, например, по вопросам защиты прав потребителей или тарифам ЖКХ. Коллективные иски были предусмотрены в Кодексе административного судопроизводства и Арбитражно-процессуальном кодексе, коллективные иски по гражданским делам ранее не рассматривались.
Для присоединения к коллективному иску гражданину необходимо будет подать письменное заявление лицу, действующему в интересах группы. Присоединиться к иску можно до стадии прений. Суды обязаны рассматривать коллективные иски не позднее восьми месяцев со дня вынесения определения о принятии заявления к производству.
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