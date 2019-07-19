В Серове отравилась кандидат в депутаты Госдумы

Скачкова рассказала журналистам издания, что была в Серове, потом приехала в Североуральск. Вечером у нее появились симптомы отравления, женщина вызвала скорую, медики рекомендовали ей госпитализацию.

Скачкову положили в инфекционное отделение Североуральской больницы. Сейчас она чувствует себя лучше. Женщина предполагает, что отравилась в столовой.