В Серове отравилась кандидат в депутаты Госдумы
Сегодня, 20:21ОбществоФото: Страница Ирины Скачковой в соцсети
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Кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу Ирина Скачкова попала в больницу после встречи с избирателями, сообщает интернет-издание Znak.
Скачкова рассказала журналистам издания, что была в Серове, потом приехала в Североуральск. Вечером у нее появились симптомы отравления, женщина вызвала скорую, медики рекомендовали ей госпитализацию.
Скачкову положили в инфекционное отделение Североуральской больницы. Сейчас она чувствует себя лучше. Женщина предполагает, что отравилась в столовой.
Напомним, что за место в Госдуме борются шесть кандидатов, среди них спортсмен Антон Шипулин и активистка Евгения Чудновец.
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