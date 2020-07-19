Двое сотрудников команд Формулы-1 заразились коронавирусом

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Пресс-служба чемпионата уверяет, что проведению Гран-при Венгрии ничто не угрожает.
В Формуле-1 по итогам очередного этапа тестирования на COVID-19 было выявлено два случая инфекции, сообщает «Советский спорт».
С 10 по 16 июля анализы сдали 4 997 человек, включая пилотов и сотрудников всех десяти команд Ф1. У кого именно нашли коронавирус не сообщается, но при этом пресс-служба чемпионата отмечает, что зараженные не присутствовали в Австрии на Гран-при Штирии в минувший уик-энд.
Гонка Гран-при Венгрии на автодроме «Хунгароринг» в Будапеште состоится в воскресенье 19 июля.
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