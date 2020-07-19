Двое сотрудников команд Формулы-1 заразились коронавирусом

С 10 по 16 июля анализы сдали 4 997 человек, включая пилотов и сотрудников всех десяти команд Ф1. У кого именно нашли коронавирус не сообщается, но при этом пресс-служба чемпионата отмечает, что зараженные не присутствовали в Австрии на Гран-при Штирии в минувший уик-энд.