Особенности и разновидности красителей для бетона
Технология улучшения декоративных характеристик бетона предусматривает использование специальных красителей.
Цветные добавки позволяют окрашивать цементно-песчаный материал в нужный оттенок. В составе пигменты – вещества с красящим носителем, которые добавляют в жидкую бетонную смесь, наносят на подсохшую поверхность. Красителем можно обрабатывать уже нанесенный, но не отвердевший раствор.
Назначение
При помощи пигментов делают привлекательными, яркими и пестрыми:
- бордюры;
- бетонные дорожки;
- заборы;
- разные строения;
- садовую мебель;
- площадки;
- брусчатку;
- предметы ландшафтного дизайна (вазоны, скульптуры, пр.);
- другие элементы, выполненные из бетона.
Чтобы выбрать подходящий краситель, оценивают характеристики вещества, методы окрашивания, влияние оттенка на цвет изделия. Просмотреть разнообразие можно здесь.
Виды и свойства красителей для бетона
Для окрашивания цементно-песчаной смеси используют разные виды добавок, которые классифицируют по составу, свойству, назначению. Разделяют продукцию и по консистенции. Популярностью пользуются сухие пигменты, которые можно смешивать для получения новых цветовых решений. К базовым оттенкам относят:
- белые – на основе двуокиси титана;
- зеленые – с окисью хрома;
- черные – с оксидом углерода или сажей;
- желтые, красные, коричневые – с оксидом железа.
Остальные оттенки тоже востребованы. Для их производства используют разные составы – органические и неорганические.
Неорганические
Это красящие вещества, которые создают из некоторых металлов и их окислов. Порошкообразный пигмент получают разными способами – химическим, термическим, механическим. Выделяют 3 группы неорганических составов, которые создают из:
- глин и руд (обработка методом дегидратации);
- минералов, известняка, гипса – получают минеральные пигменты;
- металлов – получают путем их химической обработки.
В зависимости от исходного сырья в процессе переработки получают необходимый оттенок красящего вещества. Чтобы создать новые оттенки, пигменты подвергают прокаливанию. После такой обработки светло-желтая охра приобретает насыщенный красный оттенок, а умбра после прокаливания создает пигмент со жженным эффектом, пр.
К свойствам неорганических веществ относят:
- яркий цвет;
- стойкость к ультрафиолету;
- рабочий температурный режим – +50…-50 градусов;
- стойкость к замораживанию и размораживанию – выдерживает покрытие до 300 циклов;
- постоянную химическую структуру и состав.
Минеральные искусственные красящие вещества создают путем смешивания 2–3 элементов и применения определенной химической обработки.
Металлические
Это порошок металла или сплава элементов. Ярким представителем вида становится алюминиевая пудра.
Органические
Чаще всего такие добавляют вещества в белые неорганические пигменты, поскольку у органических веществ красящая и покрывающая способность достаточно высока (пигмент не рассеивает, но поглощает цвет). Составы имеют маленькую плотность – до 1800 кг/м3, но малоемкость у продукции высокая.
Органические пигменты различают по:
- способности растворяться в воде и разных жидкостях;
- химическому составу – азолаки, азопигменты, полициклические составы, пр.
Характеристики и преимущества красителей для бетона
Пигменты обладают такими свойствами:
- хорошая укрывистость, что позволяет составу полностью перекрывать серый оттенок бетона;
- малоемкость – удерживают маслянистые вещества на поверхности (средние показатели 40–100);
- стойкость к коррозии;
- высокий уровень щелчестойкости;
- дисперсность – мелкие частицы порошковых составов, растворенные в воде, отлично окрашивают цементные смеси.
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