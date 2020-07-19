Особенности и разновидности красителей для бетона

Цветные добавки позволяют окрашивать цементно-песчаный материал в нужный оттенок. В составе пигменты – вещества с красящим носителем, которые добавляют в жидкую бетонную смесь, наносят на подсохшую поверхность. Красителем можно обрабатывать уже нанесенный, но не отвердевший раствор.

Назначение При помощи пигментов делают привлекательными, яркими и пестрыми:

бордюры;

бетонные дорожки;

заборы;

разные строения;

садовую мебель;

площадки;

брусчатку;

предметы ландшафтного дизайна (вазоны, скульптуры, пр.);

другие элементы, выполненные из бетона.

Чтобы выбрать подходящий краситель, оценивают характеристики вещества, методы окрашивания, влияние оттенка на цвет изделия. Просмотреть разнообразие можно здесь.

Виды и свойства красителей для бетона Для окрашивания цементно-песчаной смеси используют разные виды добавок, которые классифицируют по составу, свойству, назначению. Разделяют продукцию и по консистенции. Популярностью пользуются сухие пигменты, которые можно смешивать для получения новых цветовых решений. К базовым оттенкам относят:

белые – на основе двуокиси титана;

зеленые – с окисью хрома;

черные – с оксидом углерода или сажей;

желтые, красные, коричневые – с оксидом железа.

Остальные оттенки тоже востребованы. Для их производства используют разные составы – органические и неорганические.

Неорганические

Это красящие вещества, которые создают из некоторых металлов и их окислов. Порошкообразный пигмент получают разными способами – химическим, термическим, механическим. Выделяют 3 группы неорганических составов, которые создают из:

глин и руд (обработка методом дегидратации);

минералов, известняка, гипса – получают минеральные пигменты;

металлов – получают путем их химической обработки.

В зависимости от исходного сырья в процессе переработки получают необходимый оттенок красящего вещества. Чтобы создать новые оттенки, пигменты подвергают прокаливанию. После такой обработки светло-желтая охра приобретает насыщенный красный оттенок, а умбра после прокаливания создает пигмент со жженным эффектом, пр.

К свойствам неорганических веществ относят:

яркий цвет;

стойкость к ультрафиолету;

рабочий температурный режим – +50…-50 градусов;

стойкость к замораживанию и размораживанию – выдерживает покрытие до 300 циклов;

постоянную химическую структуру и состав.

Минеральные искусственные красящие вещества создают путем смешивания 2–3 элементов и применения определенной химической обработки.

Металлические

Это порошок металла или сплава элементов. Ярким представителем вида становится алюминиевая пудра.

Органические

Чаще всего такие добавляют вещества в белые неорганические пигменты, поскольку у органических веществ красящая и покрывающая способность достаточно высока (пигмент не рассеивает, но поглощает цвет). Составы имеют маленькую плотность – до 1800 кг/м3, но малоемкость у продукции высокая.

Органические пигменты различают по:

способности растворяться в воде и разных жидкостях;

химическому составу – азолаки, азопигменты, полициклические составы, пр.

Характеристики и преимущества красителей для бетона Пигменты обладают такими свойствами:

хорошая укрывистость, что позволяет составу полностью перекрывать серый оттенок бетона;

малоемкость – удерживают маслянистые вещества на поверхности (средние показатели 40–100);

стойкость к коррозии;

высокий уровень щелчестойкости;

дисперсность – мелкие частицы порошковых составов, растворенные в воде, отлично окрашивают цементные смеси.

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