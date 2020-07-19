«Почета и глубокого уважения»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем металлурга

Он отметил, что металлургия была и остается ключевой отраслью российской экономики.

На разных этапах истории она сыграла свою решающую роль в развитии нашей страны, укреплении экономического и оборонного могущества государства. В наши дни ритмичная работа металлургии во многом определяет динамику отечественной индустрии, сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что День металлурга является одним из главных городских праздников. Кроме того, в присвоении звания «Город трудовой доблести» немалую роль сыграл вклад тагильских металлургов.

Почета и глубокого уважения достойны ветераны, на протяжении десятилетий создававшие стальную славу города. Эстафету горячих буден они передали в надежные руки, ваши коллективы уже не раз доказали, что им по силам решить самые сложные задачи, добавил мэр.

Он поблагодарил металлургов за самоотверженный труд, мастерство и преданность своему делу.