«Почета и глубокого уважения»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем металлурга
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил металлургов с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба мэрии города.
Он отметил, что металлургия была и остается ключевой отраслью российской экономики.
На разных этапах истории она сыграла свою решающую роль в развитии нашей страны, укреплении экономического и оборонного могущества государства. В наши дни ритмичная работа металлургии во многом определяет динамику отечественной индустрии, сказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что День металлурга является одним из главных городских праздников. Кроме того, в присвоении звания «Город трудовой доблести» немалую роль сыграл вклад тагильских металлургов.
Почета и глубокого уважения достойны ветераны, на протяжении десятилетий создававшие стальную славу города. Эстафету горячих буден они передали в надежные руки, ваши коллективы уже не раз доказали, что им по силам решить самые сложные задачи, добавил мэр.
Он поблагодарил металлургов за самоотверженный труд, мастерство и преданность своему делу.
Напомним, ранее с Днем металлурга тагильчан поздравил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.