В Екатеринбурге задержаны организаторы вечеринки возле свердловского правительства

По его словам, ими оказались трое молодых людей в возрасте 19-23 лет, которые являются студентами учебных заведений Екатеринбурга. При этом, по месту жительства молодых людей не нашли. Сотрудники полиции связались с ними по телефону и попросили добровольно явиться в отделение полиции для дачи показаний.