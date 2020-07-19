В Екатеринбурге задержаны организаторы вечеринки возле свердловского правительства
Сегодня, 10:59ОбществоФото: 1MediaInvest
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Сотрудники полиции Екатеринбурга установили и задержали организаторов вечеринки, которая прошла накануне под окнами свердловского правительства, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал изданию пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, сотрудники задержали троих организаторов.
По его словам, ими оказались трое молодых людей в возрасте 19-23 лет, которые являются студентами учебных заведений Екатеринбурга. При этом, по месту жительства молодых людей не нашли. Сотрудники полиции связались с ними по телефону и попросили добровольно явиться в отделение полиции для дачи показаний.
Студенты были опрошены. Они признали свою вину и раскаялись в содеянном. В отношении них заведены дела об административных правонарушениях.
Напомним, вечеринка прошла 17 июля вечером под окнами правительства Свердловской области. На нее пришли десятки молодых людей.
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