В Нижнем Тагиле замена пожарной сигнализации в школе № 12 обойдётся в 2,4 млн рублей

Начальная стоимость контракта составляет 2,4 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит демонтировать старые приборы, а также установить новые.

Кроме того, исполнитель должен предоставить гарантию на работы, а также материалы, на пять лет.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 июля. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2020 года.