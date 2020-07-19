В Нижнем Тагиле замена пожарной сигнализации в школе № 12 обойдётся в 2,4 млн рублей
Сегодня, 11:11ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Мэрия Нижнего Тагила разместила аукцион по поиску подрядчика для замены пожарной сигнализации в общеобразовательной школе № 12, расположенной на улице Жуковского, 5а.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Начальная стоимость контракта составляет 2,4 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит демонтировать старые приборы, а также установить новые.
Кроме того, исполнитель должен предоставить гарантию на работы, а также материалы, на пять лет.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 29 июля. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2020 года.
Ранее администрация Нижнего Тагила разместила на портале госзакупок конкурс по поиску подрядчика для замены пожарной сигнализации в школе № 35, расположенной на улице Патона, 7. Общая стоимость работ составляет более 1,7 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 24 августа, а работы необходимо выполнить в течение 10 дней с момента заключения контракта.
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