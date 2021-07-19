Audi A4 изъяли приставы у екатеринбурженки за долг по кредиту в 640 тысяч

За долг по автомобильному кредиту около 640 тысяч рублей в отношении екатеринбурженки судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, однако должник не только не явился на прием к судебному приставу-исполнителю, но и не спешил погашать задолженность. Автомобиль должника был объявлен в розыск и в скором времени найден в Верхней Пышме.
За рулем транспортного средства находился родственник должницы. Кроме того, в процессе ареста автомобиля в той же машине Audi A4 был обнаружен должник по алиментам, его задолженность перед ребенком составила свыше 130 тысяч рублей, рассказали подробности в пресс-службе ФССП по Свердловской области.
Транспортное средство было арестовано и помещено на спецстоянку. А задолжавший по алиментам свердловчанин, обнаруженный в машине должницы, был доставлен в отделение судебных приставов, где ему вручили предупреждение об уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
Напомним, в конце марта судебные приставы нашли через объявления в Интернете задолжавшего по кредиту 1,3 млн рублей жителя Екатеринбурга. Он может лишиться своего автомобиля «BMW X-5», если не оплатит долг.