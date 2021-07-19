Audi A4 изъяли приставы у екатеринбурженки за долг по кредиту в 640 тысяч

За долг по автомобильному кредиту около 640 тысяч рублей в отношении екатеринбурженки судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, однако должник не только не явился на прием к судебному приставу-исполнителю, но и не спешил погашать задолженность. Автомобиль должника был объявлен в розыск и в скором времени найден в Верхней Пышме.