Бывший гендиректор «Титановой долины» пытается добиться признания его невиновным

Экс-гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подал апелляцию на приговор, настаивая на своей невиновности. Также апелляция на приговор поступила и из прокуратуры, которая будет добиваться ужесточения наказания.

В Октябрьском суде Екатеринбурга 9 июля 2021 года вынесли приговор бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову и его сообщнику, бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, сообщает ЕАН. Кызласову вынесли приговор — 10 лет колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей. Шилиманов был приговорён к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 13 миллионов рублей. Ранее прокуратура просила для Кызласова 14 лет колонии со штрафом 26 миллионов рублей, а для Шилиманова — 11 лет колонии со штрафом 13 миллионов рублей. Кызласов обвинялся в получении взятки. Во время судебного процесса он сознался, что получал деньги, но заявил, что это была компенсация за невыполненные работы по контракту. Напомним, Артемия Кызласова и Михаила Шилиманова задержали 17 февраля 2020 года во время получения ими взятки в кафе в бизнес-центре «Высоцкий». Шилиманов выступал при передаче денег в роли посредника. Экс-глава «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам строгого режима

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