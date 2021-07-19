Два тагильских библиотекаря стали победителями профессиональных конкурсов

По итогам конкурса проектов «Softskills современного библиотекаря», на который заявлялись специалисты со всех уголков России, дипломом третьей степени был отмечен библиотекарь отдела правовой, электронной информации и сервиса центральной библиотеки Александр Юрлов. Тагильчанин представил на суд жюри видеоролик «Библиотечный звук», посвященный записи и обработке звука.