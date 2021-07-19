Два тагильских библиотекаря стали победителями профессиональных конкурсов

Два тагильских библиотекаря стали победителями профессиональных конкурсов
Два тагильских библиотекаря стали победителями профессиональных конкурсов
Сегодня, 16:39ОбществоФото: пресс-служба Центральной городской библиотеки

Тагильские библиотекари стали победителями профконкурсов

Тагильчане стали победителями всероссийского, а также регионального профессионального конкурса для молодых специалистов библиотек.

Дипломами профессиональных конкурсов отмечены молодые тагильские библиотекари Александр Юрлов и Мария Суконникова, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

По итогам конкурса проектов «Softskills современного библиотекаря», на который заявлялись специалисты со всех уголков России, дипломом третьей степени был отмечен библиотекарь отдела правовой, электронной информации и сервиса центральной библиотеки Александр Юрлов. Тагильчанин представил на суд жюри видеоролик «Библиотечный звук», посвященный записи и обработке звука.

Второй диплом — также за третье место — привезла с Регионального слета молодых специалистов библиотек «БиблиоГолливуд — 2021» сотрудница библиотеки № 13 Мария Суконникова. Его тагильчанка получила за дизайн обложки к продолжению мирового бестселлера Артура Голдена «Мемуары гейши» — «Дневник Айко».

Фото:пресс-служба Центральной городской библиотеки

Напомним, призы федерального конкурса WorldSkills Russia-2020 получат две тагильские школьницы. Их преподаватели удостоены премии губернатора Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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