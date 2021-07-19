Две награды на международном фестивале получил «Маленький театр» из Нижнего Тагила

Две награды на международном фестивале получил «Маленький театр» из Нижнего Тагила
Две награды на международном фестивале получил «Маленький театр» из Нижнего Тагила
Сегодня, 16:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Нижнетагильский «Маленький театр» получил две награды за спектакль «То, кого вам приходится сильно любить» на международном фестивале современного театра, который проходил в Белгороде. Постановка стала лауреатом III степени, а актрисе Анне Каратаевой дали награду за лучшую женскую роль.

Тагильчане представили спектакль «То, кого вам приходится сильно любить», поставленный по пьесе «Ля-бемоль» Натальи Скороход. В постановке идёт речь об одиночестве и взрослении ребёнка с ограниченными возможностями, сообщается на официальном сайте «Маленького театра».

Главной героиней в спектакле является девочка Шурочка, чей внешний вид некрасив, но прекрасен её внутренний мир.

Спектакль был создан на грант ЕВРАЗа — «Маленький театр» стал одним из победителей конкурса социальных проектов компании. На 380 тысяч рублей сотрудники приобрели контрабас, цифровое пианино, скрипку и виолончель, ставшие частью музыкальных декораций. Также закупили спецэффекты и материалы для создания реквизита.

Напомним, «Маленький театр» уже второй раз оказывается в фестивальных призах. В ноябре 2020 артисты вернулись с дипломами «Спецприз» и «Лучший театральный ансамбль» с X театрального фестиваля «Московская обочина».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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