«Единая Россия» представила меры по стабилизации стоимости борщевого набора

«Единая Россия» разработала комплекс мер по снижению цен на овощи. В работе принимали участие представители правительства, торговых сетей, главы регионов. Первые итоги будут подведены уже спустя две недели.

Основные предложения по стабилизации цен касались овощей из стандартного борщевого набора – картофеля, лука, моркови, капусты, свеклы. Также шла речь о снижении стоимости помидоров и огурцов, пишет nashgorod.ru. На совещании о росте стоимости овощных культур выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что партия провела мониторинг цен во всех регионах страны. «Мы получили от регионов предложения о стабилизации ситуации и снижении цен. Хочу подчеркнуть, что наша конечная цель – именно снижение стоимости», - рассказал он. В состав рабочей группы по данному вопросу вошли представители партии и региональных властей, а также торговые сети. Возглавил рабочую группу Алексей Гордеев, зампред Госдумы и член «Единой России». Отмечается, что аналогичные структуры будут действовать во всех российских регионах. Гордеев заявил, что между производителями сельхозкультур и торговыми сетями должно заключаться соглашение о снижении наценки на продукты. Причем контролировать этот процесс должны будут главы регионов. «Должны быть организованы поставки сельхозпродукции от производителей напрямую к населению – на городские рынки и ярмарки. Не должно быть никаких посредников. И такое положение должно действовать до конца сезона уборки урожая», - рассказал Гордеев. Предложения «Единой России» по увеличению количества сельхозярмарок и ценообразованию на овощные культуры уже поддержал Кабмин. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, еще в прошлом году правительство предлагало увеличить количество ярмарок. На эту инициативу откликнулось 77 регионов. Абрамченко призвала регионы активно подключиться к этой работе. Как сообщает сайт «Единая Россия», уже в настоящее время правительство начало работу по мониторингу цен на овощи в субъектах федерации. По поручению Абрамченко Минсельхоз и Минпромторг займется наращиванием ярмарочной торговли в регионах. Жителей Среднего Урала также беспокоит рост цен на овощи из борщевого набора, с жалобами и предложениями они обращаются в том числе в партию, поэтому региональное отделение сразу подключило к обсуждению проблемы депутатов, органы исполнительной власти, специалистов, отметил секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. “В ближайшее время партия предложит механизм сдерживания цен. Важна поддержка местных производителей, которые есть в каждом регионе, но не всегда могут попасть на полки сетевых магазинов. Мы постоянно занимаемся этой проблемой. Региональный партийный проект «Уральская деревня» консолидирует все меры поддержки аграриев. Также депутаты нашей фракции проверят строгое исполнение регионального закона «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области», который был принят по инициативе «Единой России» для поддержки местных товаропроизводителей и сдерживания цен на продукты питания», - рассказал Виктор Шептий.

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