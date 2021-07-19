Ефимова рассказала, что не общается с главным тренером сборной России

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — цитирует Ефимову «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».