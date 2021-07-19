Ефимова рассказала, что не общается с главным тренером сборной России

Ефимова рассказала, что не общается с главным тренером сборной России
Ефимова рассказала, что не общается с главным тренером сборной России
Вчера, 23:58ОбществоФото: pxhere.com
Шестикратная чемпионка мира по плаванию считает, что  Сергей Чепик опасается конфликтных ситуаций.

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — цитирует Ефимову «Советский спорт» со ссылкой на «Матч ТВ».

Добавим, что соревнования пловцов на Олимпиаде в Токио пройдут с 24 июля по 2 августа. Ефимова планирует плыть на дистанции 100 метров брассом.

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