Героизм, разруха и дикие подростки: итоги недели в Нижнем Тагиле

Уже больше недели садоводы Солодова лога и других товариществ бьют тревогу: из-за ливневых дождей прорвало насыпь на Иван-озере. Именно водой из него был разрушен единственный мост, который вел к садам. И если мост восстановили, то вопрос водоема решать никто не торопится. Через десять дней после потопа редакция побывала на озере и убедилась, что там до сих пор не были убраны поваленные деревья, а пробоина в насыпи продолжает выпускать воду из озера. Рыбаки и отдыхающие переживают, что от водоема ничего не останется.