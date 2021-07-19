Героизм, разруха и дикие подростки: итоги недели в Нижнем Тагиле

Одним из важнейших событий для региона с точки зрения истории стала недавняя находка склепа Демидовых. На этой неделе в Нижний Тагил приехал экс-губернатор Эдуард Россель, который основал и возглавил Международный Демидовский фонд. Он побывал на месте обнаружения останков, рассказал о своих впечатлениях и планах по развитию этой территории.
У администрации Горноуральского городского округа очередные сложности, связанные с вопросами природы. На минувшей неделе вопросы ликвидации последствий потопа активно обсуждались в Верхней Салде — туда даже приезжал губернатор Евгений Куйвашев. А в ГГО губернатор не поехал, и, видимо, у главы Дмитрия Летникова отлегло.
Уже больше недели садоводы Солодова лога и других товариществ бьют тревогу: из-за ливневых дождей прорвало насыпь на Иван-озере. Именно водой из него был разрушен единственный мост, который вел к садам. И если мост восстановили, то вопрос водоема решать никто не торопится. Через десять дней после потопа редакция побывала на озере и убедилась, что там до сих пор не были убраны поваленные деревья, а пробоина в насыпи продолжает выпускать воду из озера. Рыбаки и отдыхающие переживают, что от водоема ничего не останется.
Зато администрация ГГО попыталась спасти 18 млн, которые она должна за ликвидацию свалок вблизи нескольких населенных пунктов. Полтора десятка лет там копился различный сор, но после «мусорной реформы» регоператор устранил эти свалки. Теперь он требует компенсацию за проведенные работы, суд в этом компанию «Рифей» поддержал, а администрация пригорода пыталась решение суда оспорить. Не удалось.
Подтверждением великого «пока гром не грянет» стала история с Вагонки, где 12-летняя девочка провалилась между этажами в подъезде из-за отсутствия защитных решеток. Только после вмешательства прокуратуры и Госжилинспекции управляющая компания «Райкомхоз-НТ» установила эти решетки.
Правда, по словам мамы пострадавшей, решетки появились лишь в подъезде, где было ЧП. Остальные аналогичные дома в управлении этих коммунальщиков также стоят без решеток. Это уже тянет на вызов редакции — очень хочется проверить другие дома конторы, подвергающей жителей опасности в нарушение закона.
Аморальными поступками отличились на этой неделе юные жители Нижнего Тагила. Одна компания в ночное время решила вскрыть чужой автомобиль и долго в нем ковырялась, пока не сдалась. Все это попало на камеру видеонаблюдения, теперь работникам полиции с помощью этих кадров установить горе-взломщиков и привлечь их к ответственности.
Еще несколько молодых и горячих голов стали героями нашумевшего ролика: компания парней ехала в автомобиле, громко слушала музыку и пила алкоголь, причем к бутылке прикладывался и водитель транспортного средства — прямо на ходу. Поиском нарушителей городского и онлайн-спокойствия занимаются в полиции.
Тагильчане, которые не знают, куда пристроить свои руки и ноги, решили применить их в деструктивном направлении: на 9 поселке в очередной раз повреждения на новой спортивной площадке. Вандалы разбили облицовочную плитку сцены, а также повредили спортоборудование.
Местные жители в разговорах с чиновниками кивают на неких «приезжих», однако мало кто верит в эту теорию. На фоне того, как отборно матерились играющие в детском городке младшеклассники, не сомневаешься, что новый, современный и такой масштабный для поселка объект разбивают местные же отдыхающие. Скоро на объекте заработают камеры, и тогда все встанет на свои места.
Еще одному объекту в регионе требуется охрана, поскольку на него регулярно приходят мародеры: бывший военный госпиталь в Верхней Салде разрушается от времени и рук местных жителей. Здание уже несколько лет пустует, поскольку не пригодно для использования как медучреждение.
Трагический исход у счастливой истории — так можно назвать гибель свердловчанки Дарьи Агуповой. Молодая женщина спасла тонущую семью — мать и маленького ребенка, но во время этого сломала ногу. Ей потребовалась операция, в результате которой у нее произошел тромбоз и женщина умерла. Жительницу Свердловской области решено наградить орденом мужества посмертно. У Дарьи остался сын.
Проявить неравнодушие выдалась возможность компании свердловских спортсменов. Тайбоксеры приехали тренироваться на озеро под Екатеринбургом и обнаружили лесной пожар. Вызвав спасателей, они носили воду из озера до тех пор, пока не потушили огонь.
Вызволением семьи из огня отличились спасатели в Екатеринбурге: на Уралмаше горели баня и жилой дом. Огнеборцы вытащили сначала детей, а потом и родителей. Серьезных повреждений никто не получил.
Надзорные органы в Нижнем Тагиле наконец проснулись (или просто сами хапнули обещанного президентом "чистого воздуха") и начали проверку в связи с непрекращающимися аномальными выбросами Коксохима. Досталось на этой неделе и "Водоканалу", который с прошлого года не торопится приводить водоемы в нормативное состояние.
Как хорошо, что на Урале еще есть нетронутая цивилизацией природа. Тагильчанка побывала на перевале Дятлова и поделилась с редакцией своими впечатлениями. Если ваша душа просит каких-то развлечений, а уехать за город не получится, - выбирайте события в Тагиле в нашем культобзоре на будни.