Госнаграду получил Почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор

Госнаграду получил Почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор
Госнаграду получил Почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор
Сегодня, 14:13ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Госнаграду получил Почетный гражданин Свердловской области

Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени награжден свердловский нейрохирург, почетный гражданин региона Семен Спектор.

За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона почетной наградой отмечен заместитель председателя попечительского совета при государственном автономном учреждении здравоохранения «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Семен Спектор. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Через неделю Почетный гражданин Свердловской области будет праздновать 85-летний юбилей. В 2017 году свердловский нейрохирург получил благодарность от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Дарью Агупову из Екатеринбурга, которая в начале июля спасла тонущих маму с ребенком, посмертно наградят Орденом мужества. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Екатеринбург
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