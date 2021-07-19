Мужчина предстанет перед судом за кражу на мотоцикле 7-метрового рельса в Алапаевске

5 мая сотрудник железной дороги позвонил в дежурную часть транспортной полиции и сообщил, что увидел мотоцикл, к боковой раме которого был прикреплен рельс длиной около семи метров. Прибывшие полицейские обнаружили, что рельс оказался похищен с места временного хранения со станции Алапаевск.
Владелец мотоцикла рассказал, что одолжил транспортное средство своему 34-летнему родственнику. Он и оказался подозреваемым в краже. Ранее мужчина два раза был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он объяснил, что, привязав похищенный рельс к раме мотоцикла, увидел фары приближающегося автомобиля. После этого мужчина оставил транспорт и сбежал, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.
В результате сумма причиненного ущерба составила 8,3 тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Уголовного дело направлено в суд.
Напомним, житель Екатеринбурга отправится в колонию строгого режима за кражу в храме. Мужчина похитил кольца, которые принадлежали одному из прихожан.