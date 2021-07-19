Мужчина предстанет перед судом за кражу на мотоцикле 7-метрового рельса в Алапаевске

Владелец мотоцикла рассказал, что одолжил транспортное средство своему 34-летнему родственнику. Он и оказался подозреваемым в краже. Ранее мужчина два раза был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он объяснил, что, привязав похищенный рельс к раме мотоцикла, увидел фары приближающегося автомобиля. После этого мужчина оставил транспорт и сбежал, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.