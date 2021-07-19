Мужчина предстанет перед судом за кражу на мотоцикле 7-метрового рельса в Алапаевске

Мужчина предстанет перед судом за кражу на мотоцикле 7-метрового рельса в Алапаевске
Мужчина предстанет перед судом за кражу на мотоцикле 7-метрового рельса в Алапаевске
Сегодня, 22:46ОбществоФото: ЛО МВД России на станции Нижний Тагил
Расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении жителя Алапаевска за попытку совершить кражу на мотоцикле, окончили сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил.

5 мая сотрудник железной дороги позвонил в дежурную часть транспортной полиции и сообщил, что увидел мотоцикл, к боковой раме которого был прикреплен рельс длиной около семи метров. Прибывшие полицейские обнаружили, что рельс оказался похищен с места временного хранения со станции Алапаевск.

Владелец мотоцикла рассказал, что одолжил транспортное средство своему 34-летнему родственнику. Он и оказался подозреваемым в краже. Ранее мужчина два раза был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Он объяснил, что, привязав похищенный рельс к раме мотоцикла, увидел фары приближающегося автомобиля. После этого мужчина оставил транспорт и сбежал, сообщает ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

В результате сумма причиненного ущерба составила 8,3 тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Уголовного дело направлено в суд.

Фото:ЛО МВД России на станции Нижний Тагил

Напомним, житель Екатеринбурга отправится в колонию строгого режима за кражу в храме. Мужчина похитил кольца, которые принадлежали одному из прихожан.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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