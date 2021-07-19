На отравление домашних собак догхантерами пожаловались жители Екатеринбурга

На отравление домашних собак догхантерами пожаловались жители Екатеринбурга
На отравление домашних собак догхантерами пожаловались жители Екатеринбурга
Сегодня, 17:03ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Догхантеры травят домашних собак в Екатеринбурге

На волну отравлений домашних собак догхантерами пожаловались жители Екатеринбурга. По словам одной из пострадавших, за последнее время в городе погубили уже больше 20 животных.

Жители Екатеринбурга считают, что кто-то намеренно травит их домашних любимцев. На действия догхантеров жалуются жители одного из домов на улице Бажова, заметившие, что после прогулки во дворе собаки теряют сознание и попадают в клиники с похожими диагнозами, сообщает Ура.ру.

По мнению жителей, подобных совпадений, не бывает.

Во время прогулки мой пес понюхал что-то в траве, а через 20 минут потерял ориентацию и сознание. Мы экстренно увезли собаку в одну из ветеринарных клиник города. В нашем случае все обошлось, рассказала девушка, гулявшая с псом на площадке у спорткомплекса «Динамо».

Догхантеры готовят приманки для собак из колбасы и фарша, добавляя в них ядовитые вещества, и раскладывают их в популярных местах выгула, считают горожане. По словам одной из пострадавших по имени Юлия, в Екатеринбурге за последнее время пострадали свыше двух десятков питомцев.

Ветеринары рекомендуют владельцам собак надевать на любимцев глухой намордник и пристально следить за тем, что она обнюхивает или облизывает во время прогулки.

Напомним, из-за отравления алабая в поселке Канава под Нижним Тагилом в полиции отказались возбуждать уголовное дело. Заявление в правоохранительные органы написала хозяйка животного, уверенная, что к инциденту причастен ее бывший коллега.

Сюжеты:
Екатеринбург
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