Партия пенсионеров: Мы идем на выборы полноценно и серьезно

На сентябрьских выборах в Государственную думу РФ Партию пенсионеров будут представлять двести семьдесят восемь человек из федерального списка и сто девяносто четыре одномандатника — партия заверила списки кандидатов в Центризбиркоме.

Издание rostovgazeta.ru сообщает, что, по мнению политолога Виктора Потуремского, Партия пенсионеров имеет все возможности, чтобы конкурировать с другими политическими игроками. «Тезисы, озвученные в программе, безусловно, найдут поддержку далеко за пределами группы пенсионеров и предпенсионеров, что очень важно», — сказал Потуремский. Стоит отметить, что в этом году от партии будут баллотироваться медики, преподаватели и общественники. Так, в Челябинской области из пяти кандидатов четыре — работники сферы здравоохранения. В Омской области партию будут представлять врачи, учителя и представители общественных организаций. При этом среди кандидатов есть не только люди пенсионного и предпенсионного возраста, но и молодежь. В Прикамье партия одной из первых зарегистрировала в Центризбиркоме списки кандидатов — ее поддержало несколько тысяч жителей. По мнению Михаила Орды, руководителя регионального отделения «пенсионеров» в Красноярском крае, у партии есть все, чтобы возглавить в регионе левый фронт. Он подчеркнул, что сейчас в РФ между партиями левого толка происходит много конфликтов, которые отрицательно сказываются на их позициях. Поэтому многие россияне готовы отдать свои голоса за авторитетных представителей Партии пенсионеров. Лидер Партии пенсионеров в Приморском крае Юлия Толмачева заявила, что на данный момент партия занимает второе место в Дальневосточном регионе, и ежедневно сторонников у нее становится все больше. Осенние выборы в Государственную думу должны показать, что в России есть политическая сила, которая разрабатывает простые решения, направленные на повышение качества жизни россиян. При этом партия не прекратит работу над тем, чтобы в стране соблюдались принципы социальной справедливости. «В списках партии пенсионеров нет поп-звезд, блогеров, „героев“ „Тик-Тока“, вышедших в тираж бывших губернаторов. Но есть те люди, которые действительно известны своими трудами», — заявил председатель президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.

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