По информации СМИ, 691 член избиркомов от КПРФ до этого выбирался от «Единой России»

По данным сторонника РПСС и активиста «Левого фронта» программиста Алексея Коваленко, 691 представитель КПРФ в избиркомах различного уровня ранее участвовал в выборах как кандидат в депутаты от «Единой России».

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на Sota. vision, у Коваленко получилось провести анализ данных постоянно обновляемой базы, которая содержит информацию о кандидатах и членах участковых избирательных комиссий выборов всех уровней, начиная с 2003 года. Посредством специального скрипта, которые выявляет совпадения между выдвижением в избиркомы от КПРФ и в кандидаты в депутаты от ЕР в прежние годы, он выяснил, что около 700 членов избиркомов от коммунистов до этого участвовали в выборах как «единороссы». Правда, это всего один процент от числа всех членов избиркомов, выдвинутых КПРФ. И ему не удалось установить, кто является рядовым членом партии, а кто - чиновником местной администрации. Как говорит Коваленко, прежде он сам был работником ЦК КПРФ и еще в 2016-м году проинформировал руководство партии, что в некоторых участковых избирательных комиссиях, где председательствовали представители от КПРФ, ей не удалось набрать по итогам выборов ни одного голоса. Но тогда его слова не приняли во внимание. По информации пресс-секретаря председателя ЦК КПРФ Александра Ющенко, в партии обращают внимание в первую очередь на качество наблюдения, за что несут ответственность руководители региональных отделений. И нет ничего страшного в смене позиции у людей, вследствие чего был обусловлен их переход в КПРФ из ЕР. В частности, речь о нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который ранее был членом проправительственной фракции «Наш дом Россия», а затем перешел к коммунистам. Точно также, один из лидеров сегодняшнего списка КПРФ Павел Грудинин 11 лет был в «Единой России». Напомним, выбирать депутатов Госдумы VIII созыва жители страны станут в ходе Единого дня голосования 19 сентября.

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