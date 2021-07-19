Швейный магазин забаррикадирован родственниками владельцев в Екатеринбурге

Швейный магазин в Екатеринбурге был забаррикадирован родственниками владельцев после неудачного раздела имущества. Обе стороны судятся за наследство уже 2,5 года.

Пробраться в помещение можно лишь по стремянке. Сотрудники магазина вынуждены принимать клиентов через окно, сообщает портал «Mash». Совладелец магазина рассказала, что её родителям магазин перешёл в наследство от её брата. Половина родителям женщины — половина двум её племянникам, то есть сыновьям брата. Дети решили разделить помещение. Владельцы магазина предложили вместе согласовывать проект раздела помещения. Однако племянники внесли в помещение гипсовые кирпичи вместе с бригадой строителей. Когда в один день женщина приехала на работу, она обнаружила, что всё перетаскано в подсобку и возведена часть стены. Видео: Mash Сейчас у швейного магазина кроме двери нет и туалета. Из-за отсутствия удобств количество клиентов сократилось на треть. Совладелец магазина рассказал, что он не спит ночами, охраняя своё имущество как наследственное имущество своего сына, чтобы его не похитили внуки. По словам мужчины, один внук обещал его прибить, поэтому магазин приходится охранять. Мать наследников второй части считает, что родственники бывшего мужа хотят всё забрать у её детей. Экс-жена рассказала, что к ним якобы не могут проникнуть техники. Все заходят через окно. У них было много специалистов, чтобы против них создавать иски, все залезали. Они им нашли проектантов, которые всё это делают, но они ничего не хотят, а хотят всё себе забрать и что это их, а детям вообще ничего не принадлежит. Сейчас половину помещения сыновья сдают организации по установке окон и продолжают судиться. Женщина назанимала 3,5 миллиона «на взятки» у своих родственников в Краснотурьинске

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