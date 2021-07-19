Создать постоянную площадку Уральской биеннале в Екатеринбурге предложил Куйвашев

Для данных целей он попросил организаторов рассмотреть здания, расположенные в столице Урала. Об этом Евгений Куйвашев написал на своей личной странице в Instagram.
Я посещаю выставку каждый раз и давно думаю, что биеннале нужна собственная площадка в нашем городе, отметил губернатор.
19 июля он также встретился с комиссаром биеннале Алисой Прудниковой и предложил ей подумать над подходящими вариантами. Куйвашев подчеркнул, что осенью также планирует встретиться с Прудниковой и обсудить конкретные здания для площадки.
Напомним, министр культуры России Ольга Любимова и Евгений Куйвашев дали старт работе культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». Была проведена экскурсия по реставрационно-хранительскому корпусу центра.