Стала известна причина смерти студента перед экзаменом в УрФУ Екатеринбурга

Стала известна причина смерти студента перед экзаменом в УрФУ Екатеринбурга
Стала известна причина смерти студента перед экзаменом в УрФУ Екатеринбурга
Сегодня, 14:50ОбществоФото: страница Дмитрия Белозерова во "ВКонтакте"

Названа причина смерти студента в УрФУ Екатеринбурга

Причину смерти 23-летнего студента Дмитрия Белозерова, который внезапно умер перед экзаменом в УрФУ Екатеринбурга, назвали следователи.

Завершилось расследование по факту смерти 23-летнего студента УрФУ Дмитрия Белозерова, который скончался прямо в университете, куда пришел на сдачу экзамена. По данным следствия, смерть молодого человека не является криминальной.

Официальной причиной смерти студента стала «внезапная сердечная смерть, расстройство гемоциркуляции» (уменьшение поступления крови, которая несет кислород органам и тканям), рассказала мама умершего студента Е1.

Дима работал практически круглосуточно: ложился спать в пять утра и вставал в восемь, он спал по три часа в день, это большая нагрузка на организм. Физик-ядерщик — сложная специальность, отметила женщина.

Напомним, первокурсник магистратуры Дмитрий Белозеров скончался 7 июня в УрФУ всего за несколько минут до начала экзамена. Очевидцы оказали юноше первую помощь, однако он умер до приезда медиков «скорой».

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
смертьпричиныУрФУобществостудентрасследованиеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы