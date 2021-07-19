Стала известна причина смерти студента перед экзаменом в УрФУ Екатеринбурга

Завершилось расследование по факту смерти 23-летнего студента УрФУ Дмитрия Белозерова, который скончался прямо в университете, куда пришел на сдачу экзамена. По данным следствия, смерть молодого человека не является криминальной.
Официальной причиной смерти студента стала «внезапная сердечная смерть, расстройство гемоциркуляции» (уменьшение поступления крови, которая несет кислород органам и тканям), рассказала мама умершего студента Е1.
Дима работал практически круглосуточно: ложился спать в пять утра и вставал в восемь, он спал по три часа в день, это большая нагрузка на организм. Физик-ядерщик — сложная специальность, отметила женщина.
Напомним, первокурсник магистратуры Дмитрий Белозеров скончался 7 июня в УрФУ всего за несколько минут до начала экзамена. Очевидцы оказали юноше первую помощь, однако он умер до приезда медиков «скорой».