«Станет новой точкой притяжения»: фестиваль «Стенограффия» посетил мэр Екатеринбурга

«Станет новой точкой притяжения»: фестиваль «Стенограффия» посетил мэр Екатеринбурга
«Станет новой точкой притяжения»: фестиваль «Стенограффия» посетил мэр Екатеринбурга
Сегодня, 09:45ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Фестиваль «Стенограффия» оценил мэр Екатеринбурга

Один из арт-объектов фестиваля «Стенограффия» оценил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что это место привлечет к себе не только горожан, но и гостей столица Среднего Урала.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прогулялся по Банковскому переулку в Екатеринбурге и посмотрел один из рисунков фестиваля уличного искусства «Стенограффия» — работу художника из

Финляндии Танели Стенберг по название лисичка». Думаю, что это место на Банковском станет новой точкой притяжения, и привлечет горожан и гостей столицы Урала. Мы продолжим поддерживать этот замечательный фестиваль, и будем развивать имидж Екатеринбурга как столицы стрит-арта, написал Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Также мэр отметил, что особенностью нынешнего фестиваля стало появление нового проекта «Стенограффия во дворе», в котором могут принять участие сами жители дворов Екатеринбурга.

Фото:пресс-служба администрации Екатеринбурга

По итогам фестиваля Орлов предложил провести встречу с участниками, чтобы обсудить проблемы и дальнейшие перспективы развития стрит-арта в уральской в столице, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в конце января 2021 года в центре Екатеринбурга появился новый стрит-арт размером с пятиэтажный дом. Рисунки были созданы совместно с представителями фестиваля «Стенограффия» и Белоярской АЭС. Арт-объект посвящен 75-летию атомной промышленности.

Сюжеты:
Екатеринбург
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