Свердловские бизнесмены научатся платить сотрудникам «умные зарплаты»

Свердловские бизнесмены научатся платить «умные зарплаты»

Об эффективных решениях бизнеса в период «коронакризиса» уральским предпринимателям на семинаре «Умные зарплаты» в Екатеринбурге расскажет создатель и руководитель интернет-проектов о бизнес-методиках и технологиях Сергей Сычев.

Российские предприниматели в течение последнего года, когда в регионах действуют ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции, все чаще стали сталкиваться с проблемами в подборе и мотивации персонала. Сотрудники не готовы зарабатывать в новых условиях, затягивают сроки, боятся проявить инициативу, ленятся и прикрываются частыми авралами и «текучкой». О том, каким может быть стимул к работе, кроме материального, на семинаре по мотивации персонала расскажет эксперт Сергей Сычев. Встреча с экспертом-консультантом Системы профессиональных разработчиков, консультантов и преподавателей теории решения изобретательских задач «ТРИЗ-ШАНС», директором фирм «Сычёв и Ко», Pán Myšlenek, s.r.o., автором нескольких проектов о бизнес-методиках и технологиях, пройдет в Екатеринбурге с 19 по 20 августа 2021 года. Свердловским предпринимателям и руководителям крупных компаний он готов рассказать, как найти силы и средства, чтобы остаться в «обойме» и избежать провала. А также сделать так, чтобы выстроить и внедрить такую систему мотивации, которая будет удобна работодателю, а саму компанию сделает привлекательнее для сотрудников и желающих трудоустроиться. Фото: triz-ri.ru На первом дне семинара — 19 августа — участники обсудят частые заблуждения, предубеждения и стереотипы руководителей предприятий о зарплате и выявят типовые ошибки. Эксперт подскажет, как установить эталоны на работу каждого отдела или сотрудника, а также объяснит, как избежать в коллективе «равнения на слабого». Во второй день семинара — 20 августа — представители уральского бизнес-сообщества узнают о том, какими могут быть нематериальные стимулы, познакомятся с технологией внедрения новых систем заработных плат и услышат рекомендации по усилению эффективности оплаты труда. Директора предприятий и владельцы бизнеса, руководители кадровых служб и экономисты по труду и зарплате за два дня активного обучения получат работающие советы от эксперта международного уровня. Фото: triz-ri.ru Тем, кто подаст заявку на участие в семинаре, который пройдет 19–20 августа в отеле Московская горка» на улице Московская, 131 в Екатеринбурге, до 31 июля предоставляется дополнительная скидка — 5%. Организаторами семинара выступает Консалтинговая группа «Жиляев и Партнеры». Узнать подробности можно по телефону: 8 (343) 377-67-99. Зарегистрироваться на семинар «Умные зарплаты» в Екатеринбурге можно на Открытые бизнес-методики и технологии TRIZ-RI.

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