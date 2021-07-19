Тело погибшей в ДТП в Турции екатеринбурженки привезут на Родину

Тело погибшей в ДТП в Турции екатеринбурженки привезут на Родину
Тело погибшей в ДТП в Турции екатеринбурженки привезут на Родину
Сегодня, 09:01ОбществоФото: страница Светланы Акын в Facebook

Тело погибшей в ДТП в Турции свердловчанки привезут в Россию

За телом екатеринбурженки, которую насмерть сбил водитель легковушки в Турции, вылетели родственники. Она будет похоронена на Родине, несмотря на то, что больше 10 лет прожила за границей.

Светлану Акын родом из Екатеринбурга, которая погибла под колесами машины в турецком Измире в середине июля, доставят в Россию и похоронят на Родине. За ее телом вылетела в курортный город мать 59-летней женщины.

По словам подруги Светланы, 29-летнего виновника аварии уже задержали.

Сама свердловчанка уехала жить в Турцию в 2010 году, она работала дизайнером.

Ее в городе многие знали. Она прекрасный человек, просто великолепный, рассказала знакомая погибшей Е1.

Помощь в доставке тела в Россию оказывает российская дипмиссия и почетный консул РФ в Измире.

Напомним, 15 июля 2021 года екатеринбурженку сбил автомобиль, когда она переходила приморский бульвар Мустафы Кемаля в Измире. После удара водитель несколько метров проволок пострадавшую по дороге. От полученных травм она скончалась в больнице.

Сюжеты:
Екатеринбург
РоссияпроисшествиеженщинадтпобществоТурциягибельЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы