Тело погибшей в ДТП в Турции екатеринбурженки привезут на Родину

Светлану Акын родом из Екатеринбурга, которая погибла под колесами машины в турецком Измире в середине июля, доставят в Россию и похоронят на Родине. За ее телом вылетела в курортный город мать 59-летней женщины.
По словам подруги Светланы, 29-летнего виновника аварии уже задержали.
Сама свердловчанка уехала жить в Турцию в 2010 году, она работала дизайнером.
Ее в городе многие знали. Она прекрасный человек, просто великолепный, рассказала знакомая погибшей Е1.
Помощь в доставке тела в Россию оказывает российская дипмиссия и почетный консул РФ в Измире.
Напомним, 15 июля 2021 года екатеринбурженку сбил автомобиль, когда она переходила приморский бульвар Мустафы Кемаля в Измире. После удара водитель несколько метров проволок пострадавшую по дороге. От полученных травм она скончалась в больнице.