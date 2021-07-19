Тело погибшей в ДТП в Турции екатеринбурженки привезут на Родину

Тело погибшей в ДТП в Турции свердловчанки привезут в Россию

За телом екатеринбурженки, которую насмерть сбил водитель легковушки в Турции, вылетели родственники. Она будет похоронена на Родине, несмотря на то, что больше 10 лет прожила за границей.

Светлану Акын родом из Екатеринбурга, которая погибла под колесами машины в турецком Измире в середине июля, доставят в Россию и похоронят на Родине. За ее телом вылетела в курортный город мать 59-летней женщины. По словам подруги Светланы, 29-летнего виновника аварии уже задержали. Сама свердловчанка уехала жить в Турцию в 2010 году, она работала дизайнером. Ее в городе многие знали. Она прекрасный человек, просто великолепный, рассказала знакомая погибшей Е1. Помощь в доставке тела в Россию оказывает российская дипмиссия и почетный консул РФ в Измире. Напомним, 15 июля 2021 года екатеринбурженку сбил автомобиль, когда она переходила приморский бульвар Мустафы Кемаля в Измире. После удара водитель несколько метров проволок пострадавшую по дороге. От полученных травм она скончалась в больнице. Жительницу Екатеринбурга насмерть сбил автомобиль в Турции

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