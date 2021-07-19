В I полугодии ВЭБ.РФ удвоил объем выданных кредитов

Представители компании рассказали, что в январе — июне этого года организация предоставила займы на сумму, превышающую 172 миллиарда рублей. Показатель прошлого года (95,4 миллиарда рублей) превышен в 1,8 раза. Объем гарантий был более 140 миллиардов рублей, это более чем вдвое больше показателя 2020 года (66,4 миллиарда рублей), пишет tass.ru.