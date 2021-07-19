В I полугодии ВЭБ.РФ удвоил объем выданных кредитов

Представители компании рассказали, что в январе — июне этого года организация предоставила займы на сумму, превышающую 172 миллиарда рублей. Показатель прошлого года (95,4 миллиарда рублей) превышен в 1,8 раза. Объем гарантий был более 140 миллиардов рублей, это более чем вдвое больше показателя 2020 года (66,4 миллиарда рублей), пишет tass.ru.
Основными направлениями для финансирования ВЭБ.РФ за первую половину нынешнего года стали промышленность, инфраструктура, помощь экспорту, а также малому и среднему бизнесу.
Первый заместитель главы ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский перечислил проекты в сфере промышленности, профинансированные корпорацией на 178,2 миллиарда рублей. К примеру, свыше 12,1 миллиарда рублей организация потратила на инфраструктуру (проекты городской экономики и другие). Свыше 17,8 миллиарда рублей израсходовано на поддержку экспорта отечественной высокотехнологичной продукции.
Цехомский назвал основной задачей ВЭБ.РФ, которую предусматривает новая стратегия, выделение на помощь российской экономике примерно 850 миллиардов рублей. Корпорация обязуется вложить в новые проекты 750 миллиардов рублей.
Новая стратегия подразумевает шесть ключевых направлений. По ним Группа «ВЭБ.РФ» и будет работать. Здесь имеются в виду крупные промышленные проекты, инфраструктура, экспорт, малое и среднее предпринимательство, информационные технологии и инновации, а также городская экономика, подытожил Николай Цехомский.