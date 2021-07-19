В Корпорации МСП предложили ослабить административное давление на бизнес

В Корпорации МСП подготовили некоторые предложения, которые могут изменить порядок и степень строгости наказания бизнеса. Организация по развитию малого и среднего предпринимательства считает необходимым уменьшить административную ответственность за допущенные недочеты.

«Опора России» и предприниматели уже высказались за эту идею, пишет Rostovgazeta.ru. «Предложено давать бизнесу право на ошибку, если нарушение не повлекло вреда. В такой ситуации следует вынести предупреждение и дать возможность устранить нарушения без штрафа», — указывается в подготовленном документе. В одном из блоков говорится, что штрафы не нужно суммировать за каждый документ, работника или товар. Помимо этого, экспертами предложено ввести дифференцированный размер штрафа, который будет зависеть от категории компании. Так, микропредприятие не должно уплачивать больше ¼ максимальной суммы штрафа, а малое предприятие — не более ½. Это связано с тем, что за одинаковые нарушения предусмотрено одно и то же наказание, но не учитывается разница в доходах компаний. Еще в Корпорации МСП предложили ввести запрет на привлечение к ответственности компании и ее должностных лиц за одинаковое нарушение. Там полагают, что нести наказание должен кто-то один. Глава Саратовского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Наталия Панферова посчитала выдвинутые предложения справедливыми. «В инициативах отражена сама суть контрольно-надзорной деятельности — предотвращать, а не карать», — отметила эксперт. Как добавил ресторатор Александр Котюсов, ему лично приходилось иметь дело с трудностями, на преодоление которых нацелены новые инициативы. Так, при трудоустройстве приезжих из других стран у компании есть всего трое суток для подготовки на такого работника всех необходимых бумаг. Он полагает, что этого времени часто не хватает, поэтому приходится платить штрафы. На одного человека он составляет 400 тысяч рублей, а если таких сотрудников пять человек, то отдать потребуется сразу два миллиона рублей.

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