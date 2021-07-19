Владимир Литвиненко: Наш вуз заинтересован в молодых ученых

Владимир Литвиненко: Наш вуз заинтересован в молодых ученых
Владимир Литвиненко: Наш вуз заинтересован в молодых ученых
Сегодня, 19:17ОбществоФото: spmi.ru
Развитие комфортной научной среды — первоочередная задача для любого вуза. Именно здесь, в стенах родного университета, студенты делают свои первые шаги в науке.

На эти цели учебные заведения, как правило, направляют немало средств. Ректор горного университета в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко рассказал о своей формуле успеха, благодаря которой вуз уже много лет держится в рейтинге лучших учебных заведений страны.

За 10 последних лет территория вуза значительно преобразилась. Здесь возведено свыше 120 тысяч квадратных метров, реконструировано более 160 тысяч квадратных метров аудиторий, корпусов, лабораторий и пр. Оснащение помещений выполнено по современным стандартам. Общежития для студентов радуют глаз — просторные и комфортабельные, пишет «Российская газета».

Владимир Литвиненко отмечает, что в процессе воспитания профессионала мало только материальной составляющей. Поэтому ставку на конкурентную среду он считает одним из своих преимуществ. Те, кто хорошо учится, и живут лучше, комфортнее. Эти ребята едут на стажировку в иностранные вузы-партнеры, а практику проходят на базе крупнейших отечественных нефтегазовых и горнорудных предприятий.

«Наша первоочередная задача — показать студентам, что заниматься наукой интересно и увлекательно. Потому что они наше будущее, наш золотой фонд, в успешном развитии которого мы крайне заинтересованы», — отметил ректор горного вуза.

Высокие требования и к составу педагогов, которые обязаны быть вовлеченными в научную деятельность, обладать высокой квалификацией, публиковаться в научных изданиях. В общей сложности сегодня в горном работает пять научных центров, в которых трудятся педагоги университета.

Конечно, обеспечение подобной научной активности в вузе требует существенных средств. Порой средств из федерального бюджета недостаточно. Но студенты, а их сегодня почти семь тысяч, получают и спонсорскую помощь. К примеру, компания «ФосАгро» ежегодно субсидирует по 200 тысяч рублей на одного учащегося, а четырехлетняя программа для аспиранта обходится в свыше 9 млн рублей.

Перспективным молодым ученым также помогают «Роснефть», «Газпром», Русская медная компания, «Титан», Caterpillar, Schneider Electric, Orica, Total, Marubeni. Благодаря столь мощной поддержке горный вот уже четыре года находится в почетной двадцатке международного предметного рейтинга по направлению «Инженерное дело — добыча полезных ископаемых и горная промышленность» британской компании QS. Этот рейтинг учитывает почти тысячу горных вузов в мире.

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