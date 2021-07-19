Юные тагильские волонтёры могут получить гранты до 2,5 миллиона рублей

В грантовом фонде находится не менее 90 миллионов рублей. У победителей есть возможность получить гранты до 2,5 миллиона рублей и иные награды, пишет «Тагильский рабочий».
В треке «Волонтёры и НКО» могут принять участие волонтёры старше 14 лет. Этим треком стал Всероссийский конкурс волонтёрских инициатив — «Доброволец России». Благодаря ему нескольким тысячам жителей России были вручены гранты на продвижение своих инициатив.
Премия проходит как часть проекта «Образование». Её организовали как посвящение достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года.
Победители будут объявлены 5 декабря 2021 года на форуме «Мы вместе».
Напомним, в апреле 2021 года тагильчанка получила грант на 135 тысяч рублей для развития своего проекта по коворкингу. Она стала победительницей конкурса на региональном этапе Всероссийского форума «Территория смыслов».