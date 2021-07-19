Юные тагильские волонтёры могут получить гранты до 2,5 миллиона рублей

В треке «Волонтёры и НКО» могут принять участие волонтёры старше 14 лет. Этим треком стал Всероссийский конкурс волонтёрских инициатив — «Доброволец России». Благодаря ему нескольким тысячам жителей России были вручены гранты на продвижение своих инициатив.