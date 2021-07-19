За гибель семьи в ДТП на ЕКАД водителю грозит до 7 лет тюрьмы

За гибель семьи в ДТП жителю Екатеринбурга грозит 10 лет

33-летнему екатеринбуржцу, который в мае 2021 года погубил в аварии на ЕКАД свою семью — жену, ребенка, тещу и тестя, грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчина сел за руль, не имея прав, и допустил столкновение с фургоном, выезжая с обочины на трассу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего екатеринбуржца Ильи Мальцева за смертельное ДТП, унесшее 10 мая 2021 года четыре жизни. В аварии на 61 километре Екатеринбургской кольцевой дороги погибли 7-летняя дочь мужчины, его супруга, а также ее родители. Водитель «ВАЗ 2113», допустивший столкновение с Fiat Ducato, полностью признал свою вину. В скором времени уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, четыре человека погибли в ДТП в результате столкновения «Лады» с фургоном под Екатеринбургом 11 мая 2021 года. Семья возвращалась с дачи домой. Ехали с дачи: четыре человека погибли в ДТП под Екатеринбургом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter