Затопленные «Майбахи» и смерть в университете. Итоги дня в Свердловской области

Во время бури в Екатеринбурге дерево вырвало с корнем, и оно рухнуло на две иномарки в одном из дворов. Коммунальные службы смогли распилить его и освободить доступ к автомобилям только к ночи. По словам местных жителей, на спил этого дерева ранее подавали заявку, но оно так и не было убрано. В результате одна машина получила сильные повреждения, вторая пострадала чуть меньше.