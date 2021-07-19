Затопленные «Майбахи» и смерть в университете. Итоги дня в Свердловской области

Затопленные «Майбахи» и смерть в университете. Итоги дня в Свердловской области
Затопленные «Майбахи» и смерть в университете. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области 19 июля.

Затопленными оказались «Майбахи» и «Мерседесы» на элитных паркингах в Екатеринбурге после ливня 18 июля. Автомобили до сих пор находятся в воде, причиненный ущерб пока не оценен. Цена за одно место на парковке составляет не менее 1,6 миллиона рублей.

Погибшая в ДТП в турецком городе Светлана Акын будет захоронена на Родине в Екатеринбурге. Она жила в Турции более 10 лет и работала дизайнером. За телом вылетела мать 59-летней женщины, помощь оказывает российская дипмиссия и почетный консул РФ в Измире. 29-летний виновник аварии уже задержан.

Во время бури в Екатеринбурге дерево вырвало с корнем, и оно рухнуло на две иномарки в одном из дворов. Коммунальные службы смогли распилить его и освободить доступ к автомобилям только к ночи. По словам местных жителей, на спил этого дерева ранее подавали заявку, но оно так и не было убрано. В результате одна машина получила сильные повреждения, вторая пострадала чуть меньше.

Названа причина смерти 23-летнего студента УрФУ из Екатеринбурга Дмитрия Белозерова. Физик-ядерщик скончался в университете прямо перед экзаменом. Официально причина смерти — внезапная сердечная смерть, расстройство гемоциркуляции (уменьшение поступления крови, которая несет кислород органам и тканям). По словам матери студента, он работал практически круглосуточно и сильно уставал.

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