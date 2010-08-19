Больше всего ОРВИ и гриппом болеют на Вагонке

Только за последнюю неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 863 случая заболевания ОРВИ, это почти на 10% больше чем в прошлом году, рассказала специалист-эксперт нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Александра Тиунова.

По наблюдениям врачей, чаще всего ОРВИ болеют в Дзержинском районе – общегородской показатель там превышен почти на 14,5%. Чаще всего болеют 15-ти - 17-ти летние жители Вагонки. Среди них средний многолетний уровень заболевания превышен в 4 раза. Почему так происходит, сейчас пытаются выяснить медики.

Эпидемиологи считают, что предстоящей зимой в Нижнем Тагиле ситуация с заболеваемостью гриппом, в том числе A H1N1, и ОРВИ будет неблагоприятной. В ближайшее время в Нижнем Тагиле начнется прививочная компания от гриппа. Вакцина в город уже поступает. Все желающие могут обратиться в прививочный кабинет по месту жительства.