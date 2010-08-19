Дожди и похолодание идут на Средний Урал
19 августа 2010, 08:31ОбществоОльга
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Гидрометцентр России в предстоящие четыре дня прогнозирует на Среднем Урале проливные дожди и грозы, сообщает ИА АПИ.
По прогнозу Росгидромета, завтра, 20 августа, в Свердловской области возможен сильный дождь.
Прогноз Свердловского ЦГМС-Р оптимистичнее: сегодня и завтра днем нам обещаны до +24 градусов, по ночам — около 10 градусов тепла. С субботы в регион придет похолодание.
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