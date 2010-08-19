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Движение транспорта на трассе в районе Старателя может возобновиться через 3 недели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение транспорта на трассе в районе Старателя может возобновиться через 3 недели

19 августа 2010, 16:50ОбществоОльга
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