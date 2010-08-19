Движение транспорта на трассе в районе Старателя может возобновиться через 3 недели
Администрация города выступила со специальным обращением к тагильчанам в связи с реконструкцией южного въезда. В нем, в частности, отмечается, что приостановка движения на трассе в районе Старателя необходима для соблюдения техники безопасности при производстве работ.
Строительство областной дороги ведется на средства федерального бюджета. Это позволит привлечь в город инвестиции и разгрузит напряженный транспортный поток на трассе Нижний Тагил - Екатеринбург. Сроки проведения подобных работ составляют до двух лет, но в Тагиле они сокращены до двух месяцев.
Муниципалитет сейчас ведет переговоры о сохранении на прежнем уровне цен за проезд на маршрутках по объездной дороге через Горбуново. Кроме того, решается вопрос о выделении дополнительных маршрутов на железной дороге.
Как отметила руководитель пресс-службы Администрации города Ольга Рулева, через 3 недели должны завершиться работы по уборке деревьев, после чего, возможно, по реконструируемой трассе возобновится движение общественного транспорта.
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