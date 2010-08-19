Ипотека в Свердловской области стала доступнее в два раза

По данным Накануне.Ru, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования за полгода выдало 984 ипотечных займа более, чем на миллиард рублей. Как рассказал директор САИЖК Александр Комаров, 98% сделок совершается с целью улучшения жилищных условий.

За такой же период прошлого года агентство выдало 503 ипотечных займа на 519 миллионов. Таким образом, количество ипотечных займов в этом году увеличилось почти в два раза.