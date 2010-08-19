Ипотека в Свердловской области стала доступнее в два раза
19 августа 2010, 16:30ОбществоОльга
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На рынке ипотечного жилищного кредитования Свердловской области зафиксирован рост выдачи ипотечных кредитов.
По данным Накануне.Ru, Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования за полгода выдало 984 ипотечных займа более, чем на миллиард рублей. Как рассказал директор САИЖК Александр Комаров, 98% сделок совершается с целью улучшения жилищных условий.
За такой же период прошлого года агентство выдало 503 ипотечных займа на 519 миллионов. Таким образом, количество ипотечных займов в этом году увеличилось почти в два раза.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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